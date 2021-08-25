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Общество25 августа 2021 10:27

В Самарской области еще 9 домов исключат из списка проблемных долевок

Дольщики смогут получить компенсации
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре достраивают проблемные объекты

В Самаре достраивают проблемные объекты

В Самарской области до конца текущего года из списка проблемных объектов долевого строительства исключат еще 9 домов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Речь идет о домах в Самаре на улицах Чкалова (ЖК "Монблан"), Степана Разина (СК "Спектр"), Ставропольской (ООО "Прогресс-Н"), Галактионовской, а также двух объектах на Демократической.

Кроме того, решат вопросы с домом на Южном шоссе в Тольятти, на улице Жилгородок в поселке Волжский Красноярского района и в поселке Петра Дубрава в Волжском районе.

На решение вопросов с проблемными объектами в этом году направлено 740 млн рублей. Часть средств пойдут на завершение строительства, часть - на выплаты компенсаций.