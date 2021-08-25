В Самарской области снова более 400 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 430 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровели 267 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 87 856 человек, из которых выздоровели 76 070.

За прошедшие сутки среди заразившихся умерли 23 человека, всего скончались 3 090 пациентов.

В целом по стране за прошедшие сутки заболели 19 536 человек в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6,8 млн человек.