Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 августа 2021 11:40

В Самарской области 430 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 25 августа 2021

В регионе 23 новые смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самарской области снова более 400 заразившихся

В Самарской области снова более 400 заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 430 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровели 267 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 87 856 человек, из которых выздоровели 76 070.

За прошедшие сутки среди заразившихся умерли 23 человека, всего скончались 3 090 пациентов.

В целом по стране за прошедшие сутки заболели 19 536 человек в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6,8 млн человек.