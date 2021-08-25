Водитель "десятки" врезался в опору ЛЭП и сбежал, оставив в машине пострадавшую девочку

Водитель на десятке врезался в опору ЛЭП. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе водитель на автомобиле ВАЗ-2110 врезался в опору ЛЭП и пытался скрыться с места ДТП, оставив в машине пострадавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла во вторник вечером, 24 августа. В селе Усинское на улице Победы 23-летний водитель не справился с управлением, когда слишком быстро ехал по грунтовой дороге, вылетел с проезжей части и врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии пострадала 12-летняя девочка, которая сидела сзади. В сопровождении матери ее с травмой головы доставили в больницу, однако, от госпитализации отказались.

Водитель автомобиля с места аварии скрылся, но полицейские его нашли и задержали. Как выяснилось, в машине также находилась старшая сестра пострадавшей, которая была женой сбежавшего водителя.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины произошедшего.