Александр Карелин дал оценку работе Федерации спортивной борьбы Самарской области

Александр Карелин доволен тем, как в Самаре развивают спортивную борьбу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Почетным гостем турнира по греко-римской борьбе "Новая Высота", который проходил в Самаре 23 и 24 августа, стал трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. Он не только понаблюдал за состязаниями, но и дал оценку тем, кто организует подобные мероприятия в регионе.

- Президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин ведет очень правильную работу. Он объединил всех тренеров - и молодых, и маститых, - отметил Карелин.

По словам прославленного спортсмена, в губернии созданы условия для того, чтобы ребята приходили заниматься борьбой. Федерация находится на хорошем счету и в министерстве спорта, и у губернатора Дмитрия Азарова.

- Организовать турнир для юношей - это правильное решение. Им важно показать себя, заявить о себе. У участников турнира есть реальный шанс попасть в сборную команду России, - подчеркнул Александр Карелин.

По итогам соревнований борцам, занявшим 1,2 и 3 места, присваивается спортивное звание "Кандидат в мастера спорта России" при условии выполнения требований и норм Единой Всероссийской спортивной классификации.