Крупные природные пожары в Борском районе локализованы

В Самарской области крупные пожары бушуют с 21 августа Фото: Наталья АРТЯКОВА

Крупный природный пожар в Борском районе Самарской области локализован. Пожары бушуют на территории региона с 21 августа. В Борском районе проводили эвакуацию, в дальнейшем сообщили о возгорании около Кинеля, сейчас пожар там локализован.

- Сегодня на 12 часов дана локализация пожара в Борском районе: как на территории государственного лесного фонда, так и национального парка «Бузулукский Бор». Наша группировка в ночное время не допустила его распространение на новые территории? - сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

В среду, 25 августа, в 11:55 объявлена локализация пожара в нацпарке "Бузулукский Бор", в 12:10 объявили о локализации пожара на территории Нефтегорского лесничества. Сейчас там фиксируют тление и горение валежника отдельными очагами на общей площади в 10 гектар. На ликвидацию пожара привлекались 710 человек и 185 единиц техники, использовались 3 вертолета Ми-8, 3 пожарных поезда и самолет Ил-76.

Губернатор также отметил, что патрулирование территории будет вестись еще несколько дней, потому что "фактически нужно пролить каждый пенек".

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