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Общество25 августа 2021 12:57

В Самаре сын-алкоголик едва не задушил отца-инвалида

За угрозу убийством мужчине грозит реальный срок заключения
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре сын-алкоголик, избивший отца, может отправиться за решетку

В Самаре сын-алкоголик, избивший отца, может отправиться за решетку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 37-летнего мужчину, который едва не задушил своего пожилого отца-инвалида. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала о семейном конфликте. Как выяснилось, у пожилых родителей часто возникали перепалки, переходящие в драки, с их сыном. Он работает охранником и злоупотребляет спиртным.

Когда мать сделала ему очередное замечание по поводу его образа жизни, сыну это не понравилось. В конфликт вмешался отец семейства, которого сын стал оскорблять, а затем ударил, повалил на кровать и начал душить. В этот момент женщина и вызвала полицейских, которые задержали ее сына.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, которое передали суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.