В Самаре уменьшили количество автобусов, трамваев на 18 маршрутах

В Самаре стало меньше машин на востребованных маршрутах

В Самаре на 18 маршрутах общественного транспорта серьезно сократилось количество машин, которые работают на линии. Об этом говорится в опубликованном постановлении. На некоторых направлениях изменения крайне значительны. Так, на маршруте №51 будет ходить не 15 автобусов, а всего шесть, а на 61-м - единственном маршруте, который связывает 15-й микрорайон с центром города и позволяет жителям, в том числе маломобильным, добраться до набережной и пляжа, останется не 17, а 8 машин. У самарцев эта новость вызвала ужас, ведь уже сегодня интервалы ожидания автобусов на самых востребованных маршрутах иногда достигают 30-40 минут. На 1 и 7 трамваях будет работать всего 8 единиц подвижного состава вместо 11, на десятом - пять вместо 7. А на 13-м трамвае, который быстрее всего позволяет достичь города жителям Безымянки и Металлурга, подвижного состава станет меньше на 3 единицы: 17 вместо 20.

- Количество подвижного состава на линии определено в соответствии с текущим пассажиропотоком, при этом, на востребованных маршрутах выпуск увеличился, - прокомментировали в департаменте транспорта эти изменения. Правда, у горожан остались вопросы, например, о том же 61 маршруте, где машин явно не хватает. Чиновники, кстати, также уточнили, что реестр лишь привели в соответствие с фактическим выпуском машин.

Хорошие изменения ждут лишь несколько трамвайных маршрутов. Это трамвай №25 - их станет не 4, а 25 (при этом трамвай идет с Безымянской ТЭЦ на Барбошину Поляну, чтобы двигаться дальше - нужно пересаживаться), с 5 до 7 выросло число машин на троллейбусе №7, которые следуют с завода "Металлург".

Как изменится количество машин на маршрутах общественного транспорта Самары:

автобус № 51: было 15, стало 6;

автобус №61: было 17, стало 8;

трамваи:

№1 было 11, стало 8;

№6 было 10, стало 2;

№10 было 7, стало 5;

№13 было 20, стало 17;

№15 было 2, стало 1;

№16 было 5, стало 3;

№18 было 5, стало 4;

№19 было 13, стало 8;

троллейбусы:

№4 было 22, стало 21;

№6 было 18, стало 6;

№8 было 6, стало 4;

№9 было 2, стало 1;

№15 было 15, стало 13;

№16 было 2, стало 1;

№17 было 22, стало 19;

№20 было 12, стало 10.

А где не хватает автобусов вам? Достаточно ли по вашему в Самаре общественного транспорта?