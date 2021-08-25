Самарец напал на судью при оглашении приговора

В Самаре мужчина напал на судью, не согласившись с его решением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре мужчину приговорили к лишению свободы в колонии общего режима за нападению на судью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре прошлого года в Октябрьском районном суде в отношении обвиняемого оглашался приговор, а также изменение меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Обвиняемый остался таким решением недоволен и напал на судью, вывернув ему кисть руки. В этот же момент его задержали и заключили под стражу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину признали виновным и назначили ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.