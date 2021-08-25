963 тысячи пенсионеров Самарской области в сентябре получат 10 тысяч рублей

Самарские пенсионеры получат в сентября больше денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пенсионеры получат дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей. Деньги им перечислят в сентябре. Всего меру поддержки получат 963 тысячи человек - менно столько в регионе граждан, которые получают пенсионное обеспечение по линии ПФР. Всего по стране на выплаты пенсионерам, согласно поручению Владимира Путина, выделят 500 млрд рублей.

- Никаких удержаний с этих выплат производиться не будет, поскольку на это предусмотрен запрет указом Президента. У нас есть еще одна категория граждан - получателей пенсии, проживающих в организациях социального обслуживания в стационарной форме. Единовременная денежная выплата им также будет осуществляться в полном размере, - объяснили в отделении ПФР Самарской области.

Для того, чтобы получить выплату, пенсионерам ничего не придется делать - ее осуществят в беззаявительном порядке. Выплату произведут из дополнительных доходов государства. Цель подобной помощи - поддержать людей, которые из-за эпидемии оказались в сложном материальном положении.