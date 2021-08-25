В Самаре больше всего заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 430 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В областной столице больше всего заразившихся - 182 за сутки. Далее в списке Тольятти, где 96. В остальных городах и районах значительно меньше заразившихся. Так, следующими в списке идут Новокуйбышевск и Сергиевский район, где, соответственно, 29 и 22.

За сутки в регионе 23 новых летальных случая. Умерли 15 мужчин, самому младшему из которых было 42 года, самому старшему - 90 лет, а также восемь женщин в возрасте от 50-ти до 91 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 87 586 человек, из которых выздоровели 76 070 заболевших. Умерли 3 090 человек.