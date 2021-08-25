В Тольятти осквернили могилу зверски убитой девочки

В июне 2019 года Ксюшу забил до смерти отчим Фото: Соцсети

Тольяттинские волонтеры в августе отправились на кладбище, чтобы прибраться на могилке зверски убитой Ксюши. В июне 2019 года малышку забил до смерти отчим – Антон Проскурин. По словам мужчины, его разозлило то, что малышка сначала описала матрасик, на котором спала, а потом еще и перепачкалась йогуртом.

Антону Проскурину дали 19 лет «строгача», маме Ксюши, которая, как выяснилось во время следствия и судов, тоже позволяла себе рукоприкладство – 4 года и 1 месяц колонии общего режима. А за могилкой Ксюши ухаживать стали волонтеры.

Организация «Право на счастье» собрала деньги и поставила памятник малышке. К нему неравнодушные горожане несли сладости и игрушки. На днях волонтеры сообщили, что кто-то осквернил могилку ребенка.

- Очень печально, что с момента нашего предыдущего приезда у Ксюши никого не было. А ещё печальнее от того, что у нас есть мерзкие мародёры - говорят волонтеры. - С могилы Ксюши было украдено много игрушек. Они были в упаковках, но их оттуда достали, а упаковки разорвали и бросили на могиле. Там же раскидали бутылки…

Волонтеры все привели в порядок, поставили малышке свежие цветы. Как они рассказали корреспонденту «КП-Самара», о ЧП не стали заявлять в полицию, так как не являются родственниками Ксюши, а просить помощи у руководства кладбища не видят смысла.

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