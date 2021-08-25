В Самарскую область вошли танки, гаубицы и бронетранспортеры

На форуме "Армия 2021" представлены новейшие разработки российского оборонной промышленности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарскую область прибыли танки Т-72-Б3, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и бронеавтомобили. Сюда, в поселок Рощинский, они приехали своим ходом - совершив комбинированный марш-бросок из Оренбугской, Пензенской областей и Удмуртии. Более 50 единиц военной техники продемонстрируют на форуме "Армия-2021", который будет с 26 по 28 августа проходить в Рощинском.

- Гости форума также смогут увидеть ЗРС С-400 «Триумф», бронетранспортер БТР-82АМ, зенитную установку ЗУ-23-2, минометы 2Б9 «Василек» и 2Б14 «Поднос», пушку МТ-12 «Рапира» и современную экипировку военнослужащих, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Интересным новшеством форума станет возможность посмотреть на раритетную технику автомотоклуба и регионального ДОСААФ. Побывать на форуме могут все желающие, вход свободный, для транспорта организуют автостоянку.

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