Самарский таксист растопил сердце цветочницы, выдумав себе девушку

Чтобы задержать подозреваемого. самарским полицейским пришлось ехать в Ставропольский край Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Романтическое свидание оказалось под угрозой из-за банковской карты, которую горе-Ромео забыл дома. Как купить девушке цветы? А оплатить счет в ресторане? Такси? Подарок? На выручку молодому человеку, который, казалось, вполне искренне горевал об упущенных возможностях, пришла простая продавщица цветочного магазина Лариса (имена героев этой истории изменены).

Паренек перевел с телефона ей на банковскую карту 8 тысяч рублей, а она выдала ему цветы и наличку – разумеется, за вычетом стоимости букета в 1800 рублей.

А через несколько дней Ларисе пришлось объясняться с полицейскими. Выяснилось, что смартфон, с которого «Ромео» переводил деньги, - ворованный.

- Еще в апреле к нам поступило заявление от мужчины, который забыл мобильник в такси, а потом увидел, что кто-то воспользовался тем, что он не запаролен и перевел с его банковской карты все, что там было – 8 тысяч рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в полиции.

Расследованием занимались сотрудники отдела полиции №8. Они смогли не только установить, что за таксист подвозил потерпевшего, но и отследить его дальнейшие перемещения по городу – так они и вышли на цветочницу Ларису с площади Кирова.

Когда опера выяснили адрес проживания «Ромео», оказалось, что он уехал на заработки в Ставропольский край. Самарские полицейские организовали туда служебную командировку и задержали паренька.

- Своей вины он не отрицал, - говорят полицейские. – Рассказанная им в цветочном ларьке история была выдумкой, а покупка букета – лишь предлогом для получения денег. И цветы, и чужой смартфон молодой человек чуть позже выбросил.

Расследование уже завершено, экс-таксиста скоро отдадут под суд. Его обвиняют в воровстве и краже с банковского счёта, ему грозит реальное лишение свободы.