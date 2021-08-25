В Тольятти начали восстанавливать дорожное полотно на путепроводе на М-5

Подрядчик устраняет дефекты за свой счет. Фото - ФКУ "Поволжуправтодор"

В Тольятти начали восстанавливать проезжую часть на путепроводе на въезде в город на трассе М-5. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Рабочее движение по путепроводу, который строился на протяжении последних пяти лет, открыли в октябре прошлого года. Однако, в дальнейшем проезжая часть на мосту деформировалась.

До середины сентября восстановят покрытие на левой части путепровода, в октябре сделают дорогу на правой части. Сейчас транспорт по мосту пускают с ограничениями.

Подрядчик сделает все работы за свой счет. В дальнейшем после ремонта объект еще раз исследуют, чтобы проверить качество работ.