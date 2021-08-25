Соавторами народной программы "Единой России" стали более 200 тысяч жителей Самарской области

Владимир Путин считает, что в народную программу внесли вклад жители всей страны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Президент РФ Владимир Путин внес свои предложения в народную программу "Единой России". Касаются они поддержки отдельных категорий граждан и реализации масштабных проектов по развитию страны. 24 августа в ходе второго этапа XX съезда партии глава государства подчеркнул, что соавторами документа, с которым "ЕР" пойдет на выборе, можно смело считать жителей всей страны.

- Более 200 тысяч жителей Самарской области стали соавторами программы. Многие предложения из региона обрели поддержку на самом высоком уровне, - делится секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

Губернатор убежден, что с этой народной программой сохранится ориентир на главные принцип, которых в партии придерживаются сегодня: защита, забота и развитие. Сохраняется человекоцентричность.

- Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране, - прокомментировал итоги съезда Азаров.