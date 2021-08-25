В Тольятти школьница перевела мошенникам 26 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу

Мама девочки уже написала заявление в полицию, но уголовное дело пока не возбуждено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лене (имя девочки изменено) из Тольятти 15 лет, она закончила 9 класс, очень хотела найти работу, чтобы самой себе оплачивать все «хотелки».

В соцсетях она нашла целую группу, которая предлагала разные варианты работы в Тольятти, и с ее помощью списалась с потенциальным работодателем. Разговор плавно переместился в Telegram. Под каким предлогом девочку убедили перевести будущему начальнику деньги, пока не совсем ясно, однако в итоге ее «развели» на 26,7 тысяч рублей.

Сообщить маме об этом девочка-подросток решилась лишь на следующий день. Та сразу написала заявление в полицию.

- По данному факту пока ведется проверка, уголовное дело может быть возбуждено по факту мошенничества, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – На данный момент мы пытаемся отследить деньги и конечного получателя.