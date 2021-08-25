Не во всех школах повара готовят самостоятельно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кормить детей в школах Самары в новом учебном году будут 10 комбинатов питания. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали в мэрии.

В горадминистрации пояснили, что в новом учебном году контракты на поставку готовых завтраков и обедов в учебные заведения города заключены с девятью юридическими лицами и одним индивидуальным предпринимателем.

- Поставку продуктов питания в общеобразовательные учреждения, имеющие собственный штат поваров, осуществляют 11 юридических лиц, - пояснили в мэрии.

Чиновники рассказали, что родители имеют право участвовать в составлении школьного меню и высказывать свои пожелания через администрацию школы. Также представители родительского комитета могут присутствовать в школьной столовой во время завтраков или обедов, чтобы проверить качество питания учеников. Однако делать это можно только по разрешению руководства школы.

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