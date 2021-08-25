В Тольятти возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства ученицы лицея

Девочка училась в престижном лицее, на учетах нигде не состояла, ее семья считалась вполне благополучной Фото: Соцсети

В Тольятти возбудили уголовное дело после гибели 16-летней Вероники (имя девочки изменено). Ее тело нашли у подножия жилого дома в Автозаводском районе Тольятти вечером 19 августа. Вещи девочки чуть позже обнаружили на балконе 16 этажа того же дома, в сумке или телефоне, по предварительным данным, предсмертной записки не найдено.

В причинах гибели уже начали разбираться следователи. По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, 20 августа уголовное дело возбудили по ч.2 ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Вот только подозреваемых в нем пока что нет.

Семья погибшей считалась вполне благополучной, на учетах ранее не состояла. С ее родственниками сейчас работают специалисты.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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