Защитник Бейл перешел в «Крылья Советов»

Новичок будет играть под 23 номером. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о подписании нидерландского защитника Гленна Бейла. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на три года. Играть Бейл будет под 23 номером, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

- Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл – яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся «Крыльям», я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров, - прокомментировал переход спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

До «Крыльев» Бейл выступал за «Эммен» в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. На его счету 129 матчей за этот клуб, в которых он забил пять голов и отдал 14 голевых передач.