В Самарской области 28 августа 2021 года пройдет всероссийская акция «Ночь в кино»

Всероссийская акция бесплатных показов российских фильмов пройдет в Самаре

28 августа 2021 года в Самарской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь в кино», где для горожан организуют бесплатные кинопоказы и развлекательную программу, которая оставляет яркие впечатления.

«Ночь в кино» приурочена ко Дню российского кино 27 августа. Целью акции является популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.

Гостей «Ночи в кино» ждут лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов. В этом году покажут три самых значимых киноленты 2020-2021 года – «Огонь» режиссёра Алексея Нужного, «Конек-Горбунок Олега Погодина и фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего.

В Самаре «Ночь в кино» пройдет в ЦРК «Художественный» на Куйбышева, 105. Начало в 17:00, вход свободный. В 18:00 в большом зале состоится показ фильма «Конек-горбунок», в 20:30 в камерном зале покажут фильм «Пальма», а в 21:00 в большом зале зрители смогут посмотреть фильм «Огонь» с Константином Хабенским в главной роли.

Кроме того, организаторы подготовили для гостей развлекательную программу. В 20:00 в арт-фойе «Художественного» пройдет интерактивная развлекательная программа со сказочными персонажами, а в 20:30 будет представлена выставка «Пожарные – герои наших дней» из экспозиции Музейно-выставочный центра истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области.