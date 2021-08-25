Защитник Гленн Бейл полетел с «Крыльями Советов» на матч с «Уфой»

Гленн Бейл (с мячом) до Самары выступал в чемпионате Нидерландов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

26-летний нидерландский защитник Гленн Бейл, который присоединился к «Крыльям Советов», полетел с командой в «Уфу», где самарцы проведут матч 6 тура РПЛ против местной одноименной команды.

Гленн Бейл присоединился к «Крыльям Советов» только вчера, 24 августа, а о его подписании объявили сегодня. Контракт с защитником рассчитан на три года. За «Крылья» он будет играть под 23 номером.

В Уфу не полетел полузащитник «КС» Денис Якуба. Он продолжает восстановление после травмы. Остальные игроки самарцев в строю.

Напомним, матч «Уфа» - «Крылья Советов» пройдет в четверг, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени.