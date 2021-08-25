Мошенники научились загружать на Госуслуги «фотошопные» справки о результатах теста на коронавирус

За липовые справки грозит штраф или арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские выявили в социальных сетях недобросовестных туристов, которые делятся советом, как можно вернуться из заграницы без справки о тесте на коронавирус или прививке. За данное преступление предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа.

- Они загружают на сайт Госуслуг фальшивые справки о результатах теста, которые делают в фотошопе или покупают. Мошенники уже организовали «бизнес», позволяющий продавать липовый документ, - рассказали полицейские.

В ГУ МВД по Самарской области напомнили, что за размещение такого документа на портале Госуслуг гражданину предусмотрена административная ответственность. Так, отсутствие результата тестирования на коронавирус в течение 73 часов после прилета из-за рубежа, грозит наложением штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. А за подделку документов может грозить наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, арестом на 4–6 месяцев или лишением свободы сроком до двух лет.