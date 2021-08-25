В Тольятти 25 августа 2021 года произошел крупный пожар в городском лесу

Густой едкий дым видно издалека Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти в Автозаводском районе произошел лесной пожар. Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, низовой пожар на площади 3 га произошел в 3-ем квартале Тольяттинского городского лесничества.

- В настоящее время происходит распространение пожара в южном направлении. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС региона.

На месте ЧП работают 77 человек личного состава и 24 единицы спецтехники. Также к ликвидации привлечен самолет Ил-76 авиации МЧС России. Самолет за 2 сброса по одной тонне остановил распространение огня, однако пока локализацию не объявляли.

Напомним, в Самарской области в прошедшие дни произошло несколько пожаров в разных районах. В настоящее время пожарные подразделения продолжают бороться с лесными пожарами в Борском и Кинельском районах.

Смотреть видеосюжет Пожар в Тольятти 25 августа 2021 года

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