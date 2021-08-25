Жителей Сызрани приглашают провериться на ВИЧ

Медики приглашают всех желающих узнать свой статус Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У жителей Сызрани появилась хорошая возможность узнать свой ВИЧ-статус. Пройти тестирование они могут 26 с 11:00 до 15:00 на парковке около ТЦ "Монгора" на проспекте 50 лет Октября, 54А. Там развернут мобильный пункт тестирования.

Узнать свой статус может любой желающий. Это абсолютно бесплатно, быстро и анонимно. Специалисты Самарского СПИД Центра не только проведут исследование, но и объяснят, как передается ВИЧ и как защищаться от вируса и избежать заражения.

Процедура совершенно безболезненная. Медики рекомендуют проходить тестирование ежегодно. Особенно это касается тех, кто сомневается и не исключает, что у него были ситуации, когда он мог заразиться. Более подробную информацию о профилактике ВИЧ можно изучить по ссылке.