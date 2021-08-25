В Самаре в детском саду №83 на Революционной детей кормили некачественной едой

Нарушения начали устранять Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В департаменте образования Самары сообщили о нарушениях в организации питания в детском саду №83 на улице Революционной. Как стало известно, детей кормили некачественной едой.

- Специалисты выявили нарушения в организации питания и качестве поставляемых продуктов. В настоящее время руководство детского сада устраняет нарушения, - сообщили чиновники.

Стоит отметить, что виновники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее «КП-Самара» рассказала, как и чем будут кормить школьников в Самаре.