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Общество25 августа 2021 18:30

В Самаре в детском саду №83 на Революционной детей кормили некачественной едой

Об этом сообщили в городском департаменте образования
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Нарушения начали устранять

Нарушения начали устранять

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В департаменте образования Самары сообщили о нарушениях в организации питания в детском саду №83 на улице Революционной. Как стало известно, детей кормили некачественной едой.

- Специалисты выявили нарушения в организации питания и качестве поставляемых продуктов. В настоящее время руководство детского сада устраняет нарушения, - сообщили чиновники.

Стоит отметить, что виновники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее «КП-Самара» рассказала, как и чем будут кормить школьников в Самаре.