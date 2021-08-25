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Общество25 августа 2021 18:45

В Самаре пенсионер запускает пластинки на раритетном патефоне прямо на улице

Мужчина ставит музыку для прохожих в Промышленном районе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пенсионер из Самары делится с местными жителями не только музыкой, но и отличным настроением. Фото: tvsamara.ru

Пенсионер из Самары делится с местными жителями не только музыкой, но и отличным настроением. Фото: tvsamara.ru

В Промышленном районе Самары прохожие встретили импозантного мужчину в шляпе, который запускает музыку на старом патефоне прямо на улице. Журналисты ГТРК «Самара» пообщались с пенсионером и узнали о его проигрывателе.

Пенсионер с Патефоном расположился рядом с одним из рынков в Промышленном районе. Меломан очень любит музыку и сохранил старинный патефон в идеальном рабочем и внешнем состоянии.

Как выяснилось, проигрыватель был выпущен в 1943 году, но за 78 лет он не утратил своей рабочей способности. Мужчина никогда не собирался его продавать, а вот дать насладиться раритетным звучанием прохожим он совсем не против.