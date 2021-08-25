В Самаре пропавшего несколько дней назад Сергея Черкашина нашли мертвым

Мужчина утонул в поселке Алексеевка. Фото: "Лиза Алерт"

В Самаре 23 августа 2021 года бесследно пропал 66-летний Сергей Черкашин. Мужчину искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но, к сожалению, поиски завершились печально.

Ранее в поисковой сводке было указано, что Сергей Черкашин был крупного телосложения, седой и с залысинами. Однако не было указано, в чем мужчина был одет.

Как сообщили собственные источники «КП-Самара», пропавший был найден в Кинельском районе. Сергей Черкашин утонул в реке Самара, в районе поселка Алексеевка.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего.