Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 19:10

В Самаре пропавшего несколько дней назад Сергея Черкашина нашли мертвым

Мужчина без вести пропал 23 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина утонул в поселке Алексеевка. Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина утонул в поселке Алексеевка. Фото: "Лиза Алерт"

В Самаре 23 августа 2021 года бесследно пропал 66-летний Сергей Черкашин. Мужчину искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но, к сожалению, поиски завершились печально.

Ранее в поисковой сводке было указано, что Сергей Черкашин был крупного телосложения, седой и с залысинами. Однако не было указано, в чем мужчина был одет.

Как сообщили собственные источники «КП-Самара», пропавший был найден в Кинельском районе. Сергей Черкашин утонул в реке Самара, в районе поселка Алексеевка.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего.