В Самаре на торце 16-этажного дома нарисуют портрет князя Александра Невского

Портрет Александра Невского появится на доме в ЖК "Волгарь" Фото: СОЦСЕТИ

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского. В честь этого события общественная палата Самарской области инициировала размещение портрета князя с юбилейной надписью на одном из 16-ти этажных домов в новом жилом комплексе Волгарь в Куйбышевском районе Самары.

- Самара станет первым городом в России, где появится яркое и символичное изображение символа патриотизма и несгибаемой воли к победе князя Александра Невского, - прокомментировал ход реализации проекта его куратор, член Общественной палаты Российской Федерации, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Стоит отметить, что место размещения портрета князя выбрано не случайно. Рядом располагается этнокультурный комплекс «Парк Дружбы народов», который уже готовится к открытию. Портрет великого полководца будет нанесен на стену многоэтажки, которая находится на центральной улице микрорайона. Это усилит этно-культурный посыл уникального парка в Самаре.