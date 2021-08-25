В Самарской области скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать до Жигулевска Сызрани

"Ласточку" пустят еще до Жигулевска и в Сызрань Фото: Евгения ВАСИНА

Жители Самарской области обратились к губернатору Дмитрию Азарову с предложением продлить маршрут скоростного поезда «Ласточка», чтобы больше людей смогли пользоваться данным транспортом. Так, с 1 сентября скоростной поезд будет курсировать до Жигулевска и Сызрани.

С начала осени будет организована перевозка по маршрутам Самара – Жигулевского море – Жигулевск ежедневно, а по выходным будут курсировать поезда до станции Сызрань-1. Это стало возможным благодаря софинансированию правительства Самарской области и перевозчику ОАО «РЖД».

Напомним, первый рейс «Ласточки» до Жигулевского моря оправился 11 июня. За почти два месяца работы электропоезда в Самарской области, жители уже оценили его преимущества и комфортабельность.