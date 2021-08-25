Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как Самарская область готова к началу учебного года

Учебный год начнется уже через неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 августа 2021 года состоялось заседание Президиума Госсовета по образованию при Президенте РФ. Губернатор Самарской области принял участие в заседании и рассказал, как регион готов к началу нового учебного года.

На заседании Госсовета были подняты такие вопросы в сфере образования, как повышение качества общего образования, подготовка и повышение квалификации учителей, развитие цифровой образовательной среды, реализация программ ремонта школ и закупка нового оборудования, а также были затронуты вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

В Самарской области при поддержке федеральных властей активно строятся новые детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, ведется активная работа по укреплению материально-технической базы существующих учебных заведений. Так, за прошедшие три года было построено 9 школ на 7950 мест и 50 детских садов на 13 943 места. С 2022 по 2024 годы планируется ввести в эксплуатацию еще 12 образовательных учреждений.

Кроме того, в Самарской области особое внимание уделяют одаренным детям. В регионе работают множество специальных образовательных центров для талантливых детей региона.

Без внимания не остаются и старые школы, в них проводится комплексный ремонт и поставляется современное оборудование. Также в регионе продолжается масштабный процесс по внедрению цифровых технологий в образование. К началу нового учебного года в Самарской области уже 91% школ подключены к Интернету, к 2022 году этот показатель достигнет 100%.

- Также проведена большая работа по обеспечению семей техническими устройствами в период дистанционного обучения. Сегодня и учителя, и школьники готовы к любым изменениям и могут обеспечить эффективный образовательный процесс без очного посещения учениками образовательных учреждений, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Также внимание было уделено и вопросу безопасности детей в школах. На сегодня все 1086 школ нашего региона, которые располагаются в 2254 зданиях, оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб.