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Происшествия26 августа 2021 6:56

Пилот самолета снял на видео тушение страшных пожаров в Самарской области от первого лица

С высоты масштабы бедствия устрашают
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пилот МЧС России спасает леса в Самарской области. Фото: Игорь Орлов / Инстаграм

Пилот МЧС России спасает леса в Самарской области. Фото: Игорь Орлов / Инстаграм

Пилот самолета Ил-76 Игорь Орлов сейчас работает на местах крупных природных пожаров в Самарской области. Он снял на видео, как происходит ликвидация огня с воздуха.

- Делаем всё возможное, чтобы сбить пламя, спасти природу и населённые пункты. Берегите природу, берегите лес! – подписал автор видео в своем личном блоге.

Страшные кадры с высоты ужасают масштабами бедствия. В густом дыму практически не видно земли и леса, но, благодаря слаженной работе пожарных на земле и авиации, пожар в Борском районе удалось локализовать. По последним данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пройденная огнем на территории нацпарка в Борском районе составила 850 га, а возле села Гвардейцы – 586 га. Огнем уничтожены десятки жилых домов в Гвардейцах и Немчанке, сейчас погорельцам оказывают поддержку.

Также авиация работает на месте крупных природных пожаров в Кинельском районе и Тольятти. Там также продолжается работа по ликвидации. По данным МЧС, угрозы распространения огня на социально значимые объекты и жилые дома нет.