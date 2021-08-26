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Общество26 августа 2021 7:37

В Самаре в августе 2021 года завершатся работы по благоустройству 50 дворовых территорий

Работы по благоустройству ведутся во всех районах Самары
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Работы выполнены на 80%. Фото: администрация Самары

Работы выполнены на 80%. Фото: администрация Самары

В Самаре на финишную прямую вышли работы по благоустройству дворовых территорий. В настоящее время преображаются около 50 дворов во всех районах Самары. В администрации Самары заверили, что в августе благоустройство завершится, и объекты будут введены в эксплуатацию.

- В Промышленном районе обновляется 31 двор, работы на 11 из них уже близятся к завершению, а в 18 появятся новые элементы благоустройства. Кроме того, в двух дворах Самары реализуется губернаторский проект «СОдействие», - рассказали чиновники.

Помимо детских площадок и зон отдыха, во дворах обновляются дорожные проезды и создаются парковочные карманы. Представитель подрядной организации сообщил, что работы во дворах выполнены на 80% и до 31 августа будут сданы в эксплуатацию.