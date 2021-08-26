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Общество26 августа 2021 9:53

Самолёт, летевший в Самару, экстренно сел в Уфе

Причиной посадки послужила техническая неисправность
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Самолёт, летевший в Самару, экстренно сел в Уфе

Самолёт, летевший в Самару, экстренно сел в Уфе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 25 августа, самолёт компании UTair, следовавший из Екатеринбурга в Самару, совершил экстренную посадку в Уфе. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Воздушное судно ATR-72 совершило посадку в 16:40 по московскому времени на запасном аэродроме в городе Уфа. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с посадкой самолёта.

Причиной посадки послужила техническая неисправность. В самолёте находилось 60 пассажиров, никто из них не пострадал. Компания UTair предоставила людям запасной самолёт, чтобы продолжить полёт.