Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2021 10:14

Бывший директор "Санатория Поволжья" оставил бюджет Самарской области без 4 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ установили, что мужчина три года использовал деньги ГБУ в личных целях
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине вынесли приговор, он получил условный срок

Мужчине вынесли приговор, он получил условный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники регионально УФСБ заинтересовались деятельностью бывшего директора ГБУ СО "Санаторий Поволжье" Владимира Моргунова. Силовики установили, что 53-летний мужчина присваивал себе деньги учреждения. Сейчас эта деятельность прекращена.

Как выяснили правоохранители, с января 2015 года по июль 2018-го Моргунов использовал финансовые возможности ГБУ в личных целях. Расходы проводились через бухгалтерию и некоторое время не вызывали ни у кого вопросов.

- Также выявлены факты отчуждения дорогостоящего имущества санатория по заниженной стоимости. Делалось это в интересах аффилированного Моргунову лица, - рассказывают в УФСБ.

Своими действиями нарушитель нанес бюджету области ущерб на сумму более 4 млн рублей.

В апреле 2019 года следователи возбудили на подозреваемого три уголовных дела по факту превышения должностных полномочий. Впоследствии их объединили в одно производство.

31 июля 2021 года Октябрьский районный суд вынес фигуранту приговор. Обвиняемому назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условной. Должности на государственной службе ему нельзя занимать 2 года.