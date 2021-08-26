В Самарской области побито три температурных рекорда. Что будет дальше

В ближайшие дни будет тепло и солнечно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В трех городах Самарской области побито три температурных рекорда. По данным метеостанций Приволжского УГМС, 24 августа в городе Клявлино температура воздуха составила +35,9 градусов, превысив рекорд 1940 года, когда максимальное значение было +35,6 градусов. В Аглосе столбик термометра показал отметку в +35,3 градуса, что больше рекорда 2014 года с +34,4 градусами. А в Кинель-Черкассе воздух прогрелся до +38,2 градусов, превысив на 3 градуса рекорд 2016 года.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Самарской области будет достаточно комфортной. В четверг, 26 августа, и пятницу, 27 августа, столбик термометра покажет отметку в +27 градусов. В субботу, 28 августа, будет +25 градусов, а в воскресенье, 29 августа, будет +24. Все эти дни будет солнечно и без осадков.