Активисты за неделю отменили снос 16 домов в историческом центре Самары

Ценные дома необходимо спасти. Фото: Нина Казачкова

В Самаре активисты продолжают спасать ценные исторические здания. За неделю работы в рамках специально созданной группы они отменили снос 16 домов. Как уточняет председатель местного отделения ВООПИК Нина Казачкова, это означает, что все эксперты сошлись в том, что данные здания представляют культурную ценность и имеют правовой статус для отмены решения о сносе. В списке - ценные градоформирующие объекты и один объект культурного наследия.

В середине августа в Самаре развернулась настоящая война за единственный в центре города деревянный дом в стиле ампир. Его намеревались снести, но активисты организовали пикеты под хештегом #стопснос. Дом удалось отстоять и по следам этой истории была создана межведомственная рабочая группа по недопущению сноса объектов, представляющих историческую ценность. Всего эксперты должны обследовать 127 объектов. Работа идет полным ходом и продолжается уже четыре дня.

По результатам такой деятельности выносится вердикт: нужно ли спасать здание или оно утратило историческую ценность. В дальнейшем работу по решениям вынесенным комиссией будет вести прокуратура.

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