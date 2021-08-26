«Крылья Советов» отправили гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров в Борском районе

Гуманитарную помощь уже отправили. Фото: www.instagram.com/fckssamara.

«Крылья Советов» отправили пострадавшим от сильных пожаров в Борском районе Самарской области гуманитарную помощь – воду и продукты питания. Сообщение об этом появилось в инстаграме «Крыльев Советов».

Напомним, пожары в Самарской области полыхают в Борском и Кинельском районах. Пламя уничтожило 29 домов в Борском районе, без крыши над головой остались несколько семей.

Власти региона объявили, что пострадавшим выплатят компенсации. На первое время 22 семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.