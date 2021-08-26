Борцу из Самары подарили квартиру

Павел Белкин был очень удивлен полученным подарком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На турнире по греко-римской борьбе "Новая Высота", который прошел в Самаре, приятный подарок получил самарский спортсмен Павел Белкин. Ему вручили сертификат на квартиру.

Белкин был участником самой первой "Новой Высоты" в 2019 году. Как говорит президент Федерации спортивной борьбы региона Александр Живайкин, соревнования стали трамплином для многих спортсменов. Уже в этом году Павел победил на первенстве Европы среди юниоров. Впереди его ждут новые победы и такие презенты только мотивируют.

- Даже не верится, большое спасибо нашей Федерации спортивной борьбы,-поделился сам борец.

Добавим, что подобные награды от Федерации спортивной борьбы Самарской области уже стали хорошей традицией. В 2019 году решением ее попечительного совета квартиру получил Максим Скуратов, для которого "Новая Высота" тоже стала трамплином. В 2019 году Максим также одержал победу на чемпионате мира.