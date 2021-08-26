В Самаре на выходных изменится маршрут нескольких трамваев

В Самаре на выходных изменится маршрут трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 27 по 29 августа изменится движение трамваев из-за перекладки теплосетей на улице Гаражной. Об этом сообщили в ТТУ.

Движение трамваев будет закрыто по улице Гаражной, Врубеля, на участке от Авроры до Постникова оврага. Троллейбусы не смогу проехать по улице Авроры в оба направления.

Трамваи №4 и 23 поедут через Постников овраг, проспект Ленина, Железнодорожный вокзал, автостанцию Аврора, станцию метро «Победа» и Дом печати.

Трамвай №2 поедет по маршруту Юнгород - Дом печати – Юнгородок.

Трамвай №13 поедет по маршруту Костромской переулок – Дом печати – Костромской переулок.

Троллейбус №15 поедет через «Металлург» и улицу Советской Армии.

В ТТУ просят жителей заранее планировать свои маршруты.