Российская креативная неделя в Москве открылась заседанием Госсовета во главе с Дмитрием Азаровым

Дмитрий Азаров заседанием Госсовета открыл Российскую креативную неделю в Москве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Госсовета по направлению "Культура", тем самым открыв Российскую креативную неделю в Москве в четверг, 26 августа.

Во время заседания Госсовета сообщили о завершении приемной кампании Президентского фонда культурных инициатив, о старте которого было объявлено на прошлом заседании, состоявшемся в Самаре на набережной во время фестиваля "ВолгаФест".

Всего распределят грантов на 3,5 млрд рублей. Подано 12 тысяч заявок, в том числе, 150 - от представителей Самарской области.

- Мы, с точки зрения работы власти, просто обязаны создать условия для того, чтобы креативные индустрии развивались, чтобы люди могли и самореализовываться и дарить счастье другим, - сказал Дмитрий Азаров.

Сейчас поданные заявки оценивают профессиональные эксперты.