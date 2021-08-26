Бейл не попал в заявку. «Уфа» и «Крылья Советов» огласили составы на матч 6-го тура РПЛ

Все готово к началу матча Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

26 августа «Уфа» принимает на своем стадионе «BetBoom Арена» самарские «Крылья Советов». Соперники встречаются в рамках 6-го тура РПЛ и уже огласили стартовые составы.

«Крылья», которые выйдут на поле в белой форме, ничего не поменяли по сравнению с предыдущим поединком с «Сочи». Их на поле с капитанской выведет Александр Солдатенков.

Капитан уфимцев — Боян Йокич. Его команда проведет матч в традиционной фиолетовой форме.

В целом составы выглядят следующим образом:

«Уфа»: 31 Беленов, 3 Плиев, 5 Йокич, 6 Фищенко, 7 Алиев, 9 Агаларов, 23 Касинтура, 24 Мрзляк, 29 Камилов, 44 Журавлев, 57 Кротов.

Запасные: 1 Кузнецов, 8 Бизоза, 11 Милетич, 15 Ботака, 17 Урунов, 22 Голубев, 32 Бауэр, 33 Сухов, 75 Жамалетдинов.

«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 18 Зеффан, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 11 Ежов, 21 Иванисеня, 25 Пруцев, 17 Зиньковский, 15 Глушенков, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 47 Божин, 7 Кабутов, 8 Витюгов, 9 Пиняев, 10 Сарвели, 13 Липовой, 19 Цыпченко, 20 Онугха.

Стартовый свисток игры прозвучит в 17:30 по самарскому времени. Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».