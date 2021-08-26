Девушку, которую в Управленческом на пешеходном переходе сбила машина, госпитализировали

Легковушка сбила девушку на пешеходном переходе. Фото - скриншот

Девушку, которую в Управленческом сбила машина на пешеходном переходе, госпитализировали. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 15 августа. Примерно в 11:30 на улице Сергея Лазо 47-летняя женщина на легковом автомобиле не пропустила 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

На видео, размещенном в соцсетях, заметно, как от удара пострадавшая буквально подлетела и упала на асфальт, а затем сама отбежала с дороги.

С травмами пострадавшую девушку доставили в больницу, сейчас устанавливаются причины произошедшего.