Разработки Самарской области попали в число лучших на интенсиве "Архипелаг 2121"

Самарские инноваторы хорошо себя проявили Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарская область приняла участие в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121". Регион успешно презентовал на мероприятии, организованном Агентством стратегических инициатив, свои инновационные разработки.

Заключительный такт интенсива прошел в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа. Мероприятие прошли в онлайн и офлайн форматах. В них приняли участие представители более 900 компаний-стартапов, почти 10 тысяч человек из 80 городов.

Проекты Самарской области получили высокую оценку от экспертов "Архипелага-2121". Так, проект "ТурбоМедТех" победил в номинациях "Региона ХелсНет" и "РегионНейронет". Еще он вошел в топ-3 проектов "Региональное технологическое развитие".

- В регионе сложилась замкнутая инновационная экосреда "медтеха" во главе с СамГМУ, функционирует научно-производственный технопарк, клиники, регистрационная служба – все элементы, которые нужны для быстрой разработки и вывода новых продуктов на рынок, - рассказал министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

По словам главы минэкономразвития, такие возможности позволяют в три раза быстрее проверять гипотезы, разрабатывать изделие и представлять его потребителю:

- Благодаря выстроенной системе процесс сокращается с 8 до 2,5 лет.

Еще один проект, вошедший в число лучших - "Беспилотный логистический коридор в Самарской области. Он разработан компанией АО "СМАРТС".

В номинации "Территория рационализаторов" победила команда ПАО "ОДК-Кузнецов" с проектом создания Точки кипения "Hi-Тech".

Участники интенсива уверены, что по итогам "Архипелага 2121" представлен обновленный образ будущего страны на ближайшие 100 лет, разработаны новые механизмы развития университетов и городов.