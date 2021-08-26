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Общество26 августа 2021 17:40

Временный запрет на охоту ввели в Самарской области

Охотиться запретили из-за большого количества пожаров в регионе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области запретили охотиться

В Самарской области запретили охотиться

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области установлен временный запрет на любительскую и спортивную охоту. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Такое решение принято исходя из текущей обстановки с пожарами в регионе. В области с 21 августа на разных территориях бушуют крупные природные пожары. По предварительным данным, среди причин пожара называют неосторожное обращение с огнем на охоте.

В регионе выдано 10 тысяч разрешений на охоту. Потенциально в ближайшие выходные лесах может оказаться большое количество охотников, что может негативно отразиться на сложившейся обстановке.

Запрет временный, он будет действовать до установления третьего класса пожароопасности в регионе.

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