Дачи горели в Отрадном 26 августа 2021 года

В Отрадном горели дачи

В Самарской области продолжают бушевать пожары. Стоит сухая и ветренная погода, единственная искра оказывается причиной возгорания. 26 августа 2021 года пожар произошел в городе Отрадный. Здесь жители сняли на видео столб дыма со стороны заброшенных в основном дач, которые находятся за территорией нефтяного предприятия в районе улицы Гайдара.

- Кошмар какой-то, все дачи там итак уже выжгли. Дай Бог, чтобы все обошлось, - всплескивали руками местные жители.

- У нас все дымом затянуто, пепел сносит в сторону Муханово, - жаловались жители соседних сел.

Судя по всему, пожар здесь потушили достаточно близко. Вероятно, возгорание началось из-за человеческой небрежности. На месте нашли куски чермета и остатки аппарата для его резки. Именно из-за искры и мог возникнуть пожар, который стал угрозой для города и окрестных деревень. Окончательный ответ о причинах пожара даст ГУ МЧС РФ по Самарской области после проверок.