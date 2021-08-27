Здание пивзавода и бара "Фон Вакано" в Самаре защитили от сноса и переделок

В Самаре будут охранять здания пивзавода

В Самаре от сноса и рьяных переделок защитили здания ансамбля Жигулевского пивзавода, образовывающие его производственный корпус. Они построены в 1881 - 1911 годах и имеют отличительные элементы, делающие их крайне интересными с точки зрения архитектуры. Речь идет о зданиях трансформаторной подстанции, водокачки, дома директора, цехов по розливу, солодовни, ресторана Фон Вакано, лагерных подвалов, холодных погребов, бондарной, зернохранилища. Соответствующий документ опубликован на сайте УГОКН.

- Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, вручить собственникам копию данного приказа,разместить документ в СМИ и интернете, -говорится в приказе, устанавливающем охранные обязательства собственника ценных зданий.

В специальном приложении к приказу перечислены элементы зданий, которые предоставляют ценность. Это и межэтажное перекрытие - своды Монье, чугунные колонны внутреннего каркаса подвала, подземное инженерное сооружение, подлинные инженерные конструкции, внутренняя лестница в технике художественного чугунного литья. Интерес представляют и архитектурно-планировочные решения фасадов.

Собственник обязан обеспечить доступ граждан на объект культурного наследия - в виде экскурсий, не использовать ОКН для ряда видов деятельности, а также не размещать не соответствующую правилам наружную рекламу.

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