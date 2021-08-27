В Самарской области 27 августа геомагнитная буря ударит по метеозависимым с новой силой

Метеозависимые будут чувствовать себя в эти выходные не очень хорошо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области, которые являются метеозависимыми и чувствуют даже незначительные изменения, уже с 24 августа испытывают недомогания. Как стало известно, сегодня, 27 августа, магнитные бури ударят с новой силой уже с утра.

По сообщению синоптиков, утро для метеочувствительных пройдет относительно спокойно, возмущения будут только в 7 утра. К вечеру геомагнитная активность усилится и с 16:00 некоторые жители региона будут испытывать недомогания, у них может повыситься давление, появится головная боль. Кроме того, могут дать о себе знать хронические заболевания.

В субботу ночью ситуация продолжится, однако день пройдет спокойно с небольшими возмущениями. С 19 часов опять начнется геомагнитная активность. Воскресенье в Самарской области пройдет практически также.

Геомагнитный фон в ближайшие выходные не будет подниматься выше 4 баллов, но этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя не очень хорошо. Метеочувствительные люди особенно остро реагируют на высвобождение магнитной энергии от солнечных вспышек, но для других этот день не принесет никакого дискомфорта.