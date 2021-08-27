Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 9:51

В Тольятти «Делимобиль» врезался в столб, после чего машина загорелась

Очевидцы сообщают, что все трое в машине были в состоянии опьянения
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожарные быстро потушили пламя

Пожарные быстро потушили пламя

Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 27 августа 2021 года в Тольятти на кольце 40 лет Победы разбился каршеринговый автомобиль. По словам очевидцев, машина врезалась в столб и загорелась.

- В автомобиле были три человека, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. До этого они пытались «дрифтовать», дергая за ручник, - рассказал очевидец в социальных сетях.

По словам свидетелей аварии, все трое из машины живы, они на время потеряли сознание, но быстро пришли в себя и покинули полыхающую машину. К месту ДТП прибыли сотрудники МЧС и полиции, пожарные быстро справились с огнем.

Смотреть видеосюжет
В Тольятти делимобиль врезался в столб и загорелся
В Тольятти делимобиль врезался в столб и загорелся