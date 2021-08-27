В Тольятти «Делимобиль» врезался в столб, после чего машина загорелась

Пожарные быстро потушили пламя Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 27 августа 2021 года в Тольятти на кольце 40 лет Победы разбился каршеринговый автомобиль. По словам очевидцев, машина врезалась в столб и загорелась.

- В автомобиле были три человека, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. До этого они пытались «дрифтовать», дергая за ручник, - рассказал очевидец в социальных сетях.

По словам свидетелей аварии, все трое из машины живы, они на время потеряли сознание, но быстро пришли в себя и покинули полыхающую машину. К месту ДТП прибыли сотрудники МЧС и полиции, пожарные быстро справились с огнем.