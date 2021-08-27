В Самаре на дублере Ново-Садовой включили освещение после жалоб самарцев

Старые световые опоры демонтировали и установили новые

В официальной группе «Безопасные качественные дороги» в социальных сетях появилась информация, что на дублере Ново-Садовой, где строится будущая развязка, появилось освещение. Фонари включили по нечетной стороне от АЗС «Татнефть» до Советской Армии.

- От жителей стали поступать обращения по поводу отсутствия освещения на пешеходных переходах. Подрядчик раньше установленного срока переподключил электросети и обеспечил безопасность дорожного движения, - рассказали представители официального сообщества в социальной сети.

Кроме того, на участке также была оборудованы посадочные зоны для общественного транспорта и установлены дорожные знаки.

Напомним, ранее подрядная организация, в рамках строительства новой развязки на Ново-Садовой и Советской Армии, расширила дублер до четырех полос.