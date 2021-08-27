В Самарской области в ДТП с «Дэу» и Газелью погибли два человека, в том числе ребенок

Один подросток погиб, второго госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, около половины десятого, 27 августа 2021 года, произошло смертельное ДТП на 14 км трассы Урал – Исаклы – Шентала. В результате столкновения «Дэу Нексия» и ГАЗ-2705 погибли два человека, в том числе ребенок.

- ДТП произошло в Исаклинском районе. В результате аварии погибли два человека, еще одного подростка госпитализировали в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства происшествия. Также на месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение.